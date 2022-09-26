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Ф'юрі скасував поєдинок з Джошуа

Сьогодні 22:24 336 0
Бій Ф’юрі - Джошуа не відбудеться
Ф'юрі скасував поєдинок з Джошуа
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - skysports.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) не буде битися з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

"Це офіційно. Термін сплив. Минула 17 година понеділка, контракт не підписано. Для Джошуа все офіційно закінчено.

Тепер він за бортом. Забудь про це. Ідіот. Боягуз!

Я завжди знав, що у тебе не вистачить сміливості, щоб битися з Циганським королем. Успіхів тобі у кар’єрі та житті", - сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, Ф’юрі знову встановив дедлайн для Джошуа.

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