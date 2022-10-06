Стало відомо, коли Ф'юрі оголосить ім'я наступного суперника

Британський боксер свій найближчий поєдинок проведе 3 грудня в Кардіффі.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) незабаром має визначитися зі своїм наступним суперником.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон із посиланням на слова самого "Циганського короля".

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Тайсон оголосить ім'я наступного суперника на цей поєдинок до кінця цього тижня.

Нагадаємо, раніше Тайсон Ф'юрі вів перемовини про організацію бою з колишнім чемпіоном Ентоні Джошуа, але в підсумку промоутер Едді Гірн повідомив, що бій зірвався.