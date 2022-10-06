Головне
Динамо поступилось Ренну у 3 турі Ліги Європи
Вчора 23:53 203
Ганебна помилка Попова дарує Ренну перемогу в грі з Динамо
Сьогодні 00:05 170
Ренн - Динамо: відео голів і огляд матчу Ліги Європи
Сьогодні 00:01 1281
Арсенал розгромив Буде-Глімт, Шериф з Ковалем поступився Реал Сосьєдаду. Результати 3 туру Ліги Європи
Вчора 23:59 371
Ренн - Динамо 2:1. Як це було
Вчора 23:51 8845
Динамо після голу Циганкова зрівняло рахунок у матчі з Ренном
Вчора 22:53 282
Динамо пропускає від Ренна на 23-й хвилині матчу
Вчора 22:43 189
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 22:31 2046
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати
Вчора 22:21 797
Дніпро-1 зіграв внічию з Вадуцом у Лізі конференцій
Вчора 21:39 347
Прямі трансляції

Стало відомо, коли Ф'юрі оголосить ім'я наступного суперника

Вчора 23:37 148 0
Британський боксер свій найближчий поєдинок проведе 3 грудня в Кардіффі.
Стало відомо, коли Ф'юрі оголосить ім'я наступного суперника
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) незабаром має визначитися зі своїм наступним суперником.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон із посиланням на слова самого "Циганського короля".

 Актуально: Ф’юрі розпочав підготовку до наступного поєдинку

Тайсон оголосить ім'я наступного суперника на цей поєдинок до кінця цього тижня.

Нагадаємо, раніше Тайсон Ф'юрі вів перемовини про організацію бою з колишнім чемпіоном Ентоні Джошуа, але в підсумку промоутер Едді Гірн повідомив, що бій зірвався.

Коментарі ()
Популярне зараз
Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА Легенда дня: 47 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА 8914 1
21 рік знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема 21 рік знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема 4498
Ренн - Динамо 2:1. Як це було Ренн - Динамо 2:1. Як це було 8845
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 8314
Президент Інгульця: Пишаюся тим, що я сидів Президент Інгульця: Пишаюся тим, що я сидів 6389 4
Мудрику, я люблю тебе понад життя: українець допоміг іноземному фанату виграти майже півтисячі фунтів Мудрику, я люблю тебе понад життя: українець допоміг іноземному фанату виграти майже півтисячі фунтів 7399
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 21933
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 34955
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 13408
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 26539
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 257749
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 9852 1