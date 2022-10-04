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Гірн: Ф'юрі сказав Ей Джею, що все закінчено

Сьогодні 17:00 315 0
Британський промоутер розповів про переговори щодо бою Джошуа - Ф'юрі
Гірн: Ф'юрі сказав Ей Джею, що все закінчено
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - talkSPORT.

Пероговори між володарем титулу WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) та ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) провалилися.

Про це розповів промоутер Джошуа Едді Гірн.

"Такі великі бої не організовуються за два тижні. Це реальність, коли двоє хлопців мають великі комерційні угоди з різними мовниками, це потребує часу. Ми, очевидно, пропустили два дедлайни, які є останніми, тому я не знаю. Я не спілкувався з Квінсбері з четверга минулого тижня".

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"Що стосується Ей Джея, то Ф'юрі сказав йому, що все закінчено, а переговори по контракту йдуть з Дереком Чісорою. Я просто не бачу рішення, тому що я думаю, що Тайсон Ф'юрі хоче битися з Мануелем Чарром або Дереком Чісорою. Нам сказали, що якщо він не підпише контракт до минулого четверга, бій буде скасовано на 100 відсотків".

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"Контракт так і не було підписано. Ми не чули, щоб вони казали, що переговори не припинені. Ми просто припускаємо, що вони припинені. Ей Джею довелося прийняти сторону B цього бою, погодитись на меншу суму. Це найбільший бій за всю історію боксу. Це не робиться за два тижні, це просто", - сказав Хірн.

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