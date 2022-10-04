Гірн: Ф'юрі сказав Ей Джею, що все закінчено

Британський промоутер розповів про переговори щодо бою Джошуа - Ф'юрі

Джерело - talkSPORT.

Пероговори між володарем титулу WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) та ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) провалилися.

Про це розповів промоутер Джошуа Едді Гірн.

"Такі великі бої не організовуються за два тижні. Це реальність, коли двоє хлопців мають великі комерційні угоди з різними мовниками, це потребує часу. Ми, очевидно, пропустили два дедлайни, які є останніми, тому я не знаю. Я не спілкувався з Квінсбері з четверга минулого тижня".

Актуально: Ф’юрі розпочав підготовку до наступного поєдинку

"Що стосується Ей Джея, то Ф'юрі сказав йому, що все закінчено, а переговори по контракту йдуть з Дереком Чісорою. Я просто не бачу рішення, тому що я думаю, що Тайсон Ф'юрі хоче битися з Мануелем Чарром або Дереком Чісорою. Нам сказали, що якщо він не підпише контракт до минулого четверга, бій буде скасовано на 100 відсотків".

Читайте: Чісора отримав контракт на третій бій із Ф'юрі