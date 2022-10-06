Арум розповів, коли може відбутися бій Усик - Ф'юрі

Промоутер розповів про можливий бій за звання абсолютного чемпіона світу

Джерело - Sky Sports.

Бій між чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) і володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) може відбутися на початку наступного року.

Про це розповів глава Top Rank Боб Арум

"Безперечно, бій з Усиком можливий. Я практично щодня підтримую зв’язок з Егісом Клімасом, менеджером Усика, оскільки він також займається справами боксерів, яких ми просуваємо".

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"Отже, я завжди стежу за цією ситуацією, і Клімас сказав, що він веде переговори з потенційними місцями проведення бою. Поєдинок може відбутися в останній тиждень лютого або перший тиждень березня. Це б влаштувало всіх нас", - сказав Арум.

Нагадаємо, Усик підтримав молодіжну збірну, якій заборонили виступати з прапором України.