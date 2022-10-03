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Стало відомо, коли Усик планує провести наступний бій

Сьогодні 17:57 230 0
Егіс Клімас прокоментував наступний бій Олександра Усика
Стало відомо, коли Усик планує провести наступний бій
Фото - gettyimages
#Клімас, #Олександр Усик

Джерело - espreso.tv.

Український боксер Олександр Усик планує провести наступний бій у лютому 2023 року.

Про це розповів менеджер боксера Егіс Клімас.

Українець готується повернутися на ринг у лютому 2023 року та сподівається зустрітися з британцем Тайсоном Ф'юрі в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. 

"Ми будемо готові. Зі свого боку ми будемо готові на 100%, тому якщо бій не відбудеться, звинувачуйте не нашу команду", - сказав Клімас.

Сподіваюся, все складеться. Чув, Ф'юрі хоче битися 3 грудня, з чим ми не маємо великих проблем. Але, з іншого боку, це бокс, і всяке трапляється, травми рук, ніг тощо. Схрестимо пальці", - відзначив Клімас.

Раніше Усик підтримав молодіжну збірну, якій заборонили виступати з прапором України.

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