Стало відомо, коли Усик планує провести наступний бій

Український боксер Олександр Усик планує провести наступний бій у лютому 2023 року.

Про це розповів менеджер боксера Егіс Клімас.

Українець готується повернутися на ринг у лютому 2023 року та сподівається зустрітися з британцем Тайсоном Ф'юрі в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

"Ми будемо готові. Зі свого боку ми будемо готові на 100%, тому якщо бій не відбудеться, звинувачуйте не нашу команду", - сказав Клімас.

Сподіваюся, все складеться. Чув, Ф'юрі хоче битися 3 грудня, з чим ми не маємо великих проблем. Але, з іншого боку, це бокс, і всяке трапляється, травми рук, ніг тощо. Схрестимо пальці", - відзначив Клімас.