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Вайлдер: У мене залишилось три роки, після цього я закінчу кар’єру

Сьогодні 08:47 205 0
Американець може невдовзі завершити кар'єру
Вайлдер: У мене залишилось три роки, після цього я закінчу кар’єру
#Деонтей Вайлдер

Джерело - Sky Sports.

Колишній чемпіон WBC в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) може невдовзі завершити кар'єру.

Про це він розповів порталу Sky Sports.

"Я намагався битися лише з найкращими. Я продовжую з того місця, на якому зупинився, тому що у мене залишилося лише три роки, і як тільки це закінчиться, я закінчу кар’єру. У мене залишилось три роки чи менше. Це може бути дев’ять або шість боїв, які я збираюся провести, і після цього я закінчу".

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"Незалежно від того, що люди говорять добре чи погано, мої досягнення ніколи не будуть забуті. Я завжди буду тут. Я справді мотивую та надихаю людей у ​​всьому світі. Я один із тих бійців, яким це вдалося. Мені більше не потрібен боксу, я потрібен боксу", - сказав Вайлдер.

Раніше Вайлдер підтвердив бажання побитися з Джошуа.

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