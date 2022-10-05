Вайлдер: У мене залишилось три роки, після цього я закінчу кар’єру

Колишній чемпіон WBC в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) може невдовзі завершити кар'єру.

Про це він розповів порталу Sky Sports.

"Я намагався битися лише з найкращими. Я продовжую з того місця, на якому зупинився, тому що у мене залишилося лише три роки, і як тільки це закінчиться, я закінчу кар’єру. У мене залишилось три роки чи менше. Це може бути дев’ять або шість боїв, які я збираюся провести, і після цього я закінчу".