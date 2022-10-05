Вайлдер: У мене залишилось три роки, після цього я закінчу кар’єру

Джерело - Sky Sports.
Колишній чемпіон WBC в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) може невдовзі завершити кар'єру.
Про це він розповів порталу Sky Sports.
"Я намагався битися лише з найкращими. Я продовжую з того місця, на якому зупинився, тому що у мене залишилося лише три роки, і як тільки це закінчиться, я закінчу кар’єру. У мене залишилось три роки чи менше. Це може бути дев’ять або шість боїв, які я збираюся провести, і після цього я закінчу".
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"Незалежно від того, що люди говорять добре чи погано, мої досягнення ніколи не будуть забуті. Я завжди буду тут. Я справді мотивую та надихаю людей у всьому світі. Я один із тих бійців, яким це вдалося. Мені більше не потрібен боксу, я потрібен боксу", - сказав Вайлдер.
Раніше Вайлдер підтвердив бажання побитися з Джошуа.