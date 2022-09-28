Котельник: Кремльов разом із Продивусом розвалюють світовий аматорський бокс

Джерело - Luckypunch.net.
Колишній чемпіон світу Андрій Котельник відреагував на рішення Міжнародної федерації боксу (IBA) заборонити виступати українським боксерам під державним прапором на чемпіонаті Європи серед юніорів.
Про це розповів сам боксер в Instagram.
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"Теперішній президент IBA росіянин Умар Кремльов разом зі своїм товаришем-зрадником України, розвалюють світовий аматорський бокс та показують свою "любов" до України.
Україну на юніорському чемпіонаті Європи змусили боксувати під нейтральним прапором, оскільки IBA вважає, що у справи української федерації втрутилася держава, мовляв, як так може бути, що президентом ФБУ уже не є друг Умара Кремльова.
Це усе відбувається в час повномасштабної війни, коли росія напала на Україну, в час, коли щодня гинуть мирні люди, серед яких тренери та спортсмени, в час, коли руйнується спортивна і цивільна інфраструктура.
Федерація боксу Україна на чолі з президентом Кирилом Шевченком профінансувала поїздку на чемпіонат Європи в Італію юніорські збірні.
Хлопці та дівчата також отримали екіпірування. Теперішнього президента ФБУ підтримує та визнає не тільки адекватна боксерська та спортивна спільнота України, а й міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт та президент НОК України Сергій Бубка", - сказав Котельник.
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Нагадаємо, молодіжну збірну України примусили боксувати під нейтральним прапором на чемпіонаті Європи.