Головне
Збірна України розписала мирову з Шотландією у вирішальному матчі Ліги націй
Вчора 23:37 1207 2
Українська команда NAVI змінила власника
Сьогодні 12:20 467
Україна буде в 3 кошику під час жеребкування відбору Євро-2024
Сьогодні 10:11 2979
Маліновський - найкращий гравець збірної України в матчі з Шотландією за версією SofaScore
Сьогодні 09:57 529
Ярмоленко вийшов на перше місце по числу матчів за збірну України
Сьогодні 08:34 696
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці
Вчора 23:55 15690
Україна зберегла прописку в Дивізіоні B Ліги націй
Вчора 23:52 818
Україна зіграла внічию з Шотландією, Іспанія здолала Португалію: результати 6 туру Ліги націй
Вчора 23:42 828
Україна - Шотландія 0:0. Як це було
Вчора 23:35 15303 3
Хет-трик Сікана вивів збірну Україну U-21 на Євро-2023
Вчора 20:22 1948 1
Прямі трансляції

Котельник: Кремльов разом із Продивусом розвалюють світовий аматорський бокс

Сьогодні 21:27 100 0
Котельник: Кремльов разом із Продивусом розвалюють світовий аматорський бокс
#Котельник

Джерело - Luckypunch.net.

Колишній чемпіон світу Андрій Котельник відреагував на рішення Міжнародної федерації боксу (IBA) заборонити виступати українським боксерам під державним прапором на чемпіонаті Європи серед юніорів.

Про це розповів сам боксер в Instagram.

 Актуально: У ФБУ обурені рішенням IBA

"Теперішній президент IBA росіянин Умар Кремльов разом зі своїм товаришем-зрадником України, розвалюють світовий аматорський бокс та показують свою "любов" до України.

Україну на юніорському чемпіонаті Європи змусили боксувати під нейтральним прапором, оскільки IBA вважає, що у справи української федерації втрутилася держава, мовляв, як так може бути, що президентом ФБУ уже не є друг Умара Кремльова.

Це усе відбувається в час повномасштабної війни, коли росія напала на Україну, в час, коли щодня гинуть мирні люди, серед яких тренери та спортсмени, в час, коли руйнується спортивна і цивільна інфраструктура.

Федерація боксу Україна на чолі з президентом Кирилом Шевченком профінансувала поїздку на чемпіонат Європи в Італію юніорські збірні.

Хлопці та дівчата також отримали екіпірування. Теперішнього президента ФБУ підтримує та визнає не тільки адекватна боксерська та спортивна спільнота України, а й міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт та президент НОК України Сергій Бубка", - сказав Котельник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Андрій Котельник (@kotelnyk_andriy)

Нагадаємо, молодіжну збірну України примусили боксувати під нейтральним прапором на чемпіонаті Європи.

Коментарі ()
Популярне зараз
Петраков плюнув на пресконференції збірної України після запитання про свою відставку - ВІДЕО Петраков плюнув на пресконференції збірної України після запитання про свою відставку - ВІДЕО 7194 2
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: календар, результати, турнірні таблиці 15690
Петраков іде зі збірної України? Тренер показав дивний жест після матчу з Шотландією - ВІДЕО Петраков іде зі збірної України? Тренер показав дивний жест після матчу з Шотландією - ВІДЕО 15590
Гравець збірної Словенії повторив легендарний гол Марко ван Бастена у фіналі Євро-1988 - ВІДЕО Гравець збірної Словенії повторив легендарний гол Марко ван Бастена у фіналі Євро-1988 - ВІДЕО 3118
Україна - Шотландія 0:0. Як це було Україна - Шотландія 0:0. Як це було 15303 3
Ярмоленко не влучив у порожній кут воріт із 5 метрів у матчі з Шотландією - ВІДЕО Ярмоленко не влучив у порожній кут воріт із 5 метрів у матчі з Шотландією - ВІДЕО 7894 1
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 9690 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 21510
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 33431
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 98634
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 92796 1
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 19127 1