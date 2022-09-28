Котельник: Кремльов разом із Продивусом розвалюють світовий аматорський бокс

Колишній чемпіон світу Андрій Котельник відреагував на рішення Міжнародної федерації боксу (IBA) заборонити виступати українським боксерам під державним прапором на чемпіонаті Європи серед юніорів.

Про це розповів сам боксер в Instagram.

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"Теперішній президент IBA росіянин Умар Кремльов разом зі своїм товаришем-зрадником України, розвалюють світовий аматорський бокс та показують свою "любов" до України.

Україну на юніорському чемпіонаті Європи змусили боксувати під нейтральним прапором, оскільки IBA вважає, що у справи української федерації втрутилася держава, мовляв, як так може бути, що президентом ФБУ уже не є друг Умара Кремльова.

Це усе відбувається в час повномасштабної війни, коли росія напала на Україну, в час, коли щодня гинуть мирні люди, серед яких тренери та спортсмени, в час, коли руйнується спортивна і цивільна інфраструктура.

Федерація боксу Україна на чолі з президентом Кирилом Шевченком профінансувала поїздку на чемпіонат Європи в Італію юніорські збірні.

Хлопці та дівчата також отримали екіпірування. Теперішнього президента ФБУ підтримує та визнає не тільки адекватна боксерська та спортивна спільнота України, а й міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт та президент НОК України Сергій Бубка", - сказав Котельник.