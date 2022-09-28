Британець розповів про можливий бій з Усиком

Джерело - 3kingsboxing.

Джо Джойс (15-0, 14 КО) має намір достроково перемогти чемпіона WBA, WBO, IBO і IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це він розповів у інтерв’ю iFL TV.

"Коли ми вперше боксували з Усиком у мене було менш як 10 років досвіду. У мене не було нормальних спарингів з боксером-шульгою. Але якщо я битимуся з ним зараз у професіоналах, це буде 12 раундів, менші рукавички, я буду більш підготовленим саме до нього".

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"Після перегляду його другого бою з Джошуа, я буду наносити більше ударів, ніж Ентоні та робитиму все, щоб ускладнити Усику завдання. Я бився з ним раніше, так що я знаю, чого очікувати. Я націлений на те, щоб нокаутувати Усика або, щонайменше, перемогти", - сказав Джойс

Раніше Джойс порівняв здібності Ф'юрі та Усика.