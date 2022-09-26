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Джойс порівняв здібності Ф'юрі та Усика

Сьогодні 18:30 138 0
Джо Джойс прокоментував майстерність Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика.
Джойс порівняв здібності Ф'юрі та Усика
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Джо Джойс

Джерело - isport.ua.

Непереможений британець Джо Джойс (15-0, 14 КО) виділив сильні і слабкі сторони Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика.

Про це розповів сам боксер.

"Усик і Ф'юрі - на найвищому рівні. В обох є свої сильні та слабкі сторони. Вони різні бійці, тому обидва ці виклики складне випробування.

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Тайсон Ф'юрі - вище, вміє перебудовуватися по ходу поєдинку, далекобійний і дуже технічний. Усик - менше, шульга. Ви ж знаєте наскільки він технічно хороший боксер. Я думаю, що Ф'юрі може вдарити сильніше, ніж Усик. Усик - швидший. Він дуже швидко завдає ударів, але знову ж таки, Ф'юрі теж швидкий і може викидати комбінації. Вони обидва дуже жорсткі бійці", - відзначив Джойс.

Раніше Джойс кинув виклик Усику.

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