Джойс порівняв здібності Ф'юрі та Усика

Непереможений британець Джо Джойс (15-0, 14 КО) виділив сильні і слабкі сторони Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика.

Про це розповів сам боксер.

"Усик і Ф'юрі - на найвищому рівні. В обох є свої сильні та слабкі сторони. Вони різні бійці, тому обидва ці виклики складне випробування.

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Тайсон Ф'юрі - вище, вміє перебудовуватися по ходу поєдинку, далекобійний і дуже технічний. Усик - менше, шульга. Ви ж знаєте наскільки він технічно хороший боксер. Я думаю, що Ф'юрі може вдарити сильніше, ніж Усик. Усик - швидший. Він дуже швидко завдає ударів, але знову ж таки, Ф'юрі теж швидкий і може викидати комбінації. Вони обидва дуже жорсткі бійці", - відзначив Джойс.