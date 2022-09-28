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Гвоздик: Американцям байдуже, що відбувається в Україні

Сьогодні 11:20 180 0
Українець розповів про відношення американців до війни в Україні
Гвоздик: Американцям байдуже, що відбувається в Україні
#Олександр Гвоздик

Джерело - 24 Канал.

Звичайні американці не цікавляться війною України проти росії.

Про це розповів боксер Олександр Гвоздик.

"Серед людей ніяких думок я не чую, окрім мої земляків, які звичайно обговорюють цю тему. Ще раз повторююся - місцеві люди - не українці або росіяни - вони цієї теми не торкаються зовсім".

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"Якщо ще якось там було в перший місяць війни, то зараз… Я не хочу здатися байдужим, але американцям... Та їм байдуже. Ніхто ці новини не дивиться на постійній основі. Так, вони знають, що щось відбувається, але в них тут є своє життя", - сказав Гвоздик.

Нагадаємо, Гвоздик оцінив шанси Усика у бою з Ф'юрі.

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