Гвоздик: Американцям байдуже, що відбувається в Україні

Звичайні американці не цікавляться війною України проти росії.

Про це розповів боксер Олександр Гвоздик.

"Серед людей ніяких думок я не чую, окрім мої земляків, які звичайно обговорюють цю тему. Ще раз повторююся - місцеві люди - не українці або росіяни - вони цієї теми не торкаються зовсім".

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"Якщо ще якось там було в перший місяць війни, то зараз… Я не хочу здатися байдужим, але американцям... Та їм байдуже. Ніхто ці новини не дивиться на постійній основі. Так, вони знають, що щось відбувається, але в них тут є своє життя", - сказав Гвоздик.