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Гвоздик: Готуюсь провести бій у листопаді

Сьогодні 16:36 133 0
Українець готується до повернення на ринг
Гвоздик: Готуюсь провести бій у листопаді
#Олександр Гвоздик

Джерело - Sport24.

35-річний колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) має намір повернутися в професійний бокс.

Про це він розповів поратлу Спорт 24.

"По-перше, зараз у мене вже немає бізнесу. Тому що з того моменту, як почалася війна, у мене його вже просто нема. Звичайно, якщо ти не заробляєш гроші, ти їх витрачаєш. І вони мають схильність закінчуватися. Тому треба щось думати. А поки ти думаєш є багато вільного часу. Швидший шлях заробити гроші - це повернутися до рингу".

  Актуально: Гвоздик: Я серйозно готуюсь до повернення

"Я готуюсь. Спочатку ми розмовляли навіть про те, щоб боксувати в андеркарді Канело - Головкін 17 вересня. Але не склалось. Потім ймовірна дата була 22 жовтня, яка ще досі залишається ймовірною, але я вже в це не дуже вірю. Тому фокусуюся, мабуть, на листопад", - сказав Гвоздик.

Раніше Гвоздик оцінив шанси Усика у бою з Ф'юрі.

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