35-річний колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) має намір повернутися в професійний бокс.

Про це він розповів поратлу Спорт 24.

"По-перше, зараз у мене вже немає бізнесу. Тому що з того моменту, як почалася війна, у мене його вже просто нема. Звичайно, якщо ти не заробляєш гроші, ти їх витрачаєш. І вони мають схильність закінчуватися. Тому треба щось думати. А поки ти думаєш є багато вільного часу. Швидший шлях заробити гроші - це повернутися до рингу".