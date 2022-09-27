Джерело - Sport24.
35-річний колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) має намір повернутися в професійний бокс.
Про це він розповів поратлу Спорт 24.
"По-перше, зараз у мене вже немає бізнесу. Тому що з того моменту, як почалася війна, у мене його вже просто нема. Звичайно, якщо ти не заробляєш гроші, ти їх витрачаєш. І вони мають схильність закінчуватися. Тому треба щось думати. А поки ти думаєш є багато вільного часу. Швидший шлях заробити гроші - це повернутися до рингу".
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"Я готуюсь. Спочатку ми розмовляли навіть про те, щоб боксувати в андеркарді Канело - Головкін 17 вересня. Але не склалось. Потім ймовірна дата була 22 жовтня, яка ще досі залишається ймовірною, але я вже в це не дуже вірю. Тому фокусуюся, мабуть, на листопад", - сказав Гвоздик.