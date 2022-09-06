Гвоздик оцінив шанси Усика у бою з Ф'юрі

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) зможе здолати володаря поясу WBC Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це розповів український боксер Олександр Гвоздик в ефірі Шиповник шоу.

"Поєдинок відбудеться, адже це цікаво обом боксерам. Це цікаво фанатам, бо вони мають визначити першого в історії суперважковаговика, який володітиме всіма чотирма поясами. Це дуже цікаво для світу боксу.

Я дуже не люблю лицемірство. Тому скажу, як говорив і з Джошуа. Я вважаю, що це складний бій для Сашка, але це дуже важливо. Я підтримаю Усика і його рішення, тому що це пік його кар'єри. Це саме те, що він може зробити. Я вірю, що це зробить".

Легко не буде, це 100 відсотків. Але це саме те, що йому потрібно робити. Усик вже привчив нас усіх до здивувань. Я думаю, що він зробить це знову", - сказав Гвоздик.