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Гвоздик: Я серйозно готуюсь до повернення

Сьогодні 14:54 239 0
Українець завершив кар'єру в 2020
Гвоздик: Я серйозно готуюсь до повернення
#Олександр Гвоздик

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) має намір повернутися в ринг.

Про це він розповів у ШИПШИНА ШОУ.

"Я не люблю говорити, коли немає стовідсоткової інформації. Так, такі наміри є. Я готуюся. Я готуюся серйозно, але не можу сказати, що буду битися наприкінці жовтня. Я б не робив таких заяв чи анонсів".

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"Можу лише сказати, що такі плани є тому, що з лютого цього року з’явилося багато вільного часу. Були плани щось робити в Україні, але зараз ситуація змінилася, тому є намір повернутися до боксу", - сказав Гвоздик.

Варто зазначити, що у червні 2020 Гвоздик оголосив про завершення кар’єри.

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