Чісора офіційно завершив боксерську кар'єру

Чісора вирішив завершити виступи в ринзі після 15 років на професіональному рівні.

Джерело - BTSportBoxing.

Британський боксер Дерек Чісора (33-12, 23 КО) повідомив, що закінчив спортивну кар'єру.

Про це повідомляє BTSport.

На професіональному рингу Чісора провів 45 поєдинків. Він здобув 33 перемоги (23 - нокаутом) і має у пасиві 12 поразок.

Останній бій британець провів 9 липня нинішнього року, перемігши роздільним рішенням суддів болгарина Кубрата Пулєва. До цього поєдинку у 38-річного Чісори було три поразки поспіль. Одна з них - Олександру Усику.

2012 року британець претендував на пояс чемпіона світу за версією WBC, але поступився іншому українцю Віталію Кличку одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Чісора відхилив пропозицію щодо бою з Тайсоном Ф’юрі.