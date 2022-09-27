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Чісора офіційно завершив боксерську кар'єру

Сьогодні 15:10 373 0
Чісора вирішив завершити виступи в ринзі після 15 років на професіональному рівні.
Чісора офіційно завершив боксерську кар'єру
#Дерек Чісора

Джерело - BTSportBoxing.

Британський боксер Дерек Чісора (33-12, 23 КО) повідомив, що закінчив спортивну кар'єру. 

Про це повідомляє BTSport.

На професіональному рингу Чісора провів 45 поєдинків. Він здобув 33 перемоги (23 - нокаутом) і має у пасиві 12 поразок.

Останній бій британець провів 9 липня нинішнього року, перемігши роздільним рішенням суддів болгарина Кубрата Пулєва. До цього поєдинку у 38-річного Чісори було три  поразки поспіль. Одна з них - Олександру Усику.

2012 року британець претендував на пояс чемпіона світу за версією WBC, але поступився іншому українцю Віталію Кличку одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомлялося, що Чісора відхилив пропозицію щодо бою з Тайсоном Ф’юрі.

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