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Чісора переміг Пулєва в реванші

Сьогодні 08:39 370 0
Британець здобув перемогу роздільним рішенням суддів
Чісора переміг Пулєва в реванші
Фото Getty Images
#Дерек Чісора, #Кубрат Пулєв

Джерело - Чемпіон.

Британський важковаговик Дерек Чісора (33-12, 23 КО) здобув перемогу над Кубратом Пулєвим (29-3, 14 КО).

Вони вийшли в ринг у Лондоні на O2 Arena. Поєдинок тривав усі 12 раундів. Двоє рефері віддали перемогу Чісорі - 116-114, 116-112, а третій - Пулєву (112-116).

Чісора перервав серію з трьох поразок поспіль та виграв вакантний пояс WBA International. Титул повноцінного чемпіона WBA належить Олександру Усику.

Це був реванш 38-річного Чісори та 41-річного Пулєва. У 2016-му роздільним рішенням переміг болгарський боксер.

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