Чісора переміг Пулєва в реванші

Британець здобув перемогу роздільним рішенням суддів

Джерело - Чемпіон.

Британський важковаговик Дерек Чісора (33-12, 23 КО) здобув перемогу над Кубратом Пулєвим (29-3, 14 КО).

Вони вийшли в ринг у Лондоні на O2 Arena. Поєдинок тривав усі 12 раундів. Двоє рефері віддали перемогу Чісорі - 116-114, 116-112, а третій - Пулєву (112-116).

Чісора перервав серію з трьох поразок поспіль та виграв вакантний пояс WBA International. Титул повноцінного чемпіона WBA належить Олександру Усику.

Це був реванш 38-річного Чісори та 41-річного Пулєва. У 2016-му роздільним рішенням переміг болгарський боксер.