Ф'юрі: Усик відмовився від бою через травму

Джерело - Boxing Scene.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) затягує перемовини з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 KO).
Про це Ф'юрі розповів порталу Boxing Scene.
"Близько трьох тижнів тому я був налаштований оптимістично, але підписання контракту не повинно займати стільки часу. Дізнаємося все до понеділка, якщо ні - я йду далі. Я не буду чекати хлопця, який програв три з останніх п'яти боїв. Йому пощастило, що я даю йому шанс битися за титул, але я не збираюся дивитися на те, як вони диктують мені своє лайно".
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"Усик? Ми запропонували їм бій 17 грудня в Саудівській Аравії, але Усик відповів, що отримав травму, тому не буде готовий до наступного року. І тепер він каже, що я його боюся. Маленьке лайно з середньої ваги, я проткну його обличчя своїм кулаком", - сказав Ф'юрі.
Нагадаємо, Ф'юрі встановив дедлайн для Джошуа.