Ф'юрі: Усик відмовився від бою через травму

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) затягує перемовини з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 KO).

Про це Ф'юрі розповів порталу Boxing Scene.

"Близько трьох тижнів тому я був налаштований оптимістично, але підписання контракту не повинно займати стільки часу. Дізнаємося все до понеділка, якщо ні - я йду далі. Я не буду чекати хлопця, який програв три з останніх п'яти боїв. Йому пощастило, що я даю йому шанс битися за титул, але я не збираюся дивитися на те, як вони диктують мені своє лайно".