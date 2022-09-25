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Ф'юрі: Усик відмовився від бою через травму

Сьогодні 10:52 201 0
Тайсон Ф'юрі розповів про перебіг перемовин щодо майбутнього бою
Ф'юрі: Усик відмовився від бою через травму
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) затягує перемовини з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 KO).

Про це Ф'юрі розповів порталу Boxing Scene.

"Близько трьох тижнів тому я був налаштований оптимістично, але підписання контракту не повинно займати стільки часу. Дізнаємося все до понеділка, якщо ні - я йду далі. Я не буду чекати хлопця, який програв три з останніх п'яти боїв. Йому пощастило, що я даю йому шанс битися за титул, але я не збираюся дивитися на те, як вони диктують мені своє лайно".

  Актуально: Джойс має намір провести бій з Усиком

"Усик? Ми запропонували їм бій 17 грудня в Саудівській Аравії, але Усик відповів, що отримав травму, тому не буде готовий до наступного року. І тепер він каже, що я його боюся. Маленьке лайно з середньої ваги, я проткну його обличчя своїм кулаком", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, Ф'юрі встановив дедлайн для Джошуа.

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