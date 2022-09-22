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Ф'юрі встановив дедлайн для Джошуа

Сьогодні 10:37 494 0
Джошуа має тиждень, щоб дати остаточну відповідь.
Ф'юрі встановив дедлайн для Джошуа
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - isport.ua.

Команда чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі близька до угоди про проведення бою з Ентоні Джошуа.

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Це шоу імені Тайсона Ф’юрі. Тайсон - номер один у світі серед усіх суперважкоатлетів. І на кону його титул. Зараз Ей Джей займає десь шостий рядок. Такі справи. Ми працюємо не покладаючи рук - вибачте, Тайсон працює не покладаючи рук, щоб зробити цей бій. Так давайте зробимо це. Немає жодних причин, щоб цього не сталося.

Якщо цього так і не станеться - з якоїсь дрібниці, - то це буде не через нас. У нас лише невелике вікно, щоб організувати поєдинок. До кінця цього тижня ми повинні отримати відповідь - так чи ні. Якщо все-таки ні, ми рухаємося далі. Тільки потім не треба нас ні в чому звинувачувати", - розповів Воррен.

Бій Ф’юрі та Джошуа може відбутися 3 грудня.

Нагадаємо, Ф’юрі запропонував Джошуа 40% гонорару за бій.

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