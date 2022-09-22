Олександр Усик прокоментував завершення кар'єри

Джерело - Чемпіон.

Володар титулів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) планує провести ще три бої, після чого завершити кар'єру.

Про це розповів сам український боксер.

"Після другого бою з Джошуа я максимум можу бути піковим ще три поєдинки. Три підготовки. Я думаю про бої з Ф'юрі, Канело та на Олімпійському – до побачення. Канело хотів боксувати, але це буде фрік-бій. Чисто бабок заробити. Чому б і ні? Я ж кажу, чисто лаве", – сказав Усик.

Нагадаємо, Усик має намір провести бій з Вайлдером.