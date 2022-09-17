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Головкін: Після поєдинків з Канело подорослішав

Сьогодні 19:39 192 0
Геннадій Головкін прокоментував бої з Саулем Альваресом
Головкін: Після поєдинків з Канело подорослішав
#Сауль Канело Альварес, #Геннадій Головкін

Джерело - boxingscene.com.

Чемпіон WBA та IBF у середній вазі Геннадій Головкін (42-1-1, 37 КО) змінився після двох поєдинків проти Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО).

Про це розповів сам казахстанський боксер.

"Я подорослішав, став мудрішим. Багато чого змінилося в житті та в боксі. За цей час я навчився дивитися на бокс та інші ситуації відкритими очима. Не стежити за історіями, які деякі люди намагалися мені розповісти.

Багато чого змінилося. Ми всі пережили пандемію. Вона навчила нас чекати.

Ми навіть навчилися програвати в житті. Бокс залишився таким же", – сказав Головкін.

Нагадаємо, третій бій Альварес - Головкін відбудеться 17 вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі, штат Невада (США).

Раніше боксери пройшли процедуру зважування.

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