Канело назвав найкращого бійця у світі

Джерело - isport.ua.
Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес є найкращим боксером у світі.
Про це розповів сам мексиканський боєць.
"З нашого суперництва з Головкіним це буде найважливіший бій. Мій суперник думає, ніби цей поєдинок стане останнім у кар'єрі, робить його ще небезпечнішим.
Я залишу все в рингу заради перемоги. Звичайно, я на кожен бій іду за перемогою і цей не виняток. Наше протистояння особисте для мене, тому я постараюся вичавити з себе більше 100 відсотків. Починаючи з першого раунду, я прагну нокаутувати його.
Я щасливий брати участь у цьому бою, адже всі фанати хочуть його бачити. Я найкращий боєць у світі, тому що ніхто не робить те, що роблю я. Ніхто не ризикує так, як я", - розповів Альварес.
Нагадаємо, третій бій Альварес - Головкін відбудеться 17 вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі, штат Невада (США).