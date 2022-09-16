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Канело назвав найкращого бійця у світі

Сьогодні 16:30 108 0
Сауль Альварес поділився очікуваннями від поєдинку з казахстанцем Геннадієм Головкіним.
Канело назвав найкращого бійця у світі
Фото - gettyimages
#Сауль Канело Альварес

Джерело - isport.ua.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес є найкращим боксером у світі.

Про це розповів сам мексиканський боєць.

"З нашого суперництва з Головкіним це буде найважливіший бій. Мій суперник думає, ніби цей поєдинок стане останнім у кар'єрі, робить його ще небезпечнішим.

Я залишу все в рингу заради перемоги. Звичайно, я на кожен бій іду за перемогою і цей не виняток. Наше протистояння особисте для мене, тому я постараюся вичавити з себе більше 100 відсотків. Починаючи з першого раунду, я прагну нокаутувати його.

Я щасливий брати участь у цьому бою, адже всі фанати хочуть його бачити. Я найкращий боєць у світі, тому що ніхто не робить те, що роблю я. Ніхто не ризикує так, як я", - розповів Альварес.

Нагадаємо, третій бій Альварес - Головкін відбудеться 17 вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі, штат Невада (США).

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