Альварес та Головкін пройшли процедуру зважування

Джерело - Чемпіон.
Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) та чемпіон у середній вазі Геннадій Головкін (42-1-1, 37 КО) пройшли процедуру зважування.
У першому поєдинку бійців була зафіксована нічия, у другому перемогу здобув Канело.
Результати зважування:
Сауль Альварес - 75,9 кг
Геннадій Головкін - 76,1 кг
Нагадаємо, третій бій Альварес - Головкін відбудеться 17 вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі, штат Невада (США).
⚖️ WE HAVE A FIGHT! 💪@GGGBoxing: 167.8 lbs@Canelo: 167.4 lbs— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 16, 2022
👑 The Undisputed Super-Middleweight Championship#CaneloGGG3 pic.twitter.com/G4TOqecsCN
THE FINAL FACE OFF 👀@Canelo 😤 @GGGBoxing— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 16, 2022
All the 168lbs Super-Middleweight World Titles go up in the air tomorrow night live on @DAZNBoxing PPV!#CaneloGGG3 pic.twitter.com/hycZNyTaZW