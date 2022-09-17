Альварес та Головкін пройшли процедуру зважування

Бій відбудеться 17 вересня

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) та чемпіон у середній вазі Геннадій Головкін (42-1-1, 37 КО) пройшли процедуру зважування.

У першому поєдинку бійців була зафіксована нічия, у другому перемогу здобув Канело.

Результати зважування:

Сауль Альварес - 75,9 кг

Геннадій Головкін - 76,1 кг

Нагадаємо, третій бій Альварес - Головкін відбудеться 17 вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі, штат Невада (США).