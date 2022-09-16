Ломаченко - Ортіс: де дивитися онлайн бій

Джерело - Чемпіон.
Український боксер Василь Ломаченко (16-2-0, 11 КО) зустрінеться проти американця Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО).
Пряму трансляцію поєдинку в Україні покаже медіасервіс Megogo у розділі Спорт та на телеканалі Мегого Гонг.
Цікаві факти
- 12-раундовий бій у легкій вазі відбудеться у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden Theater 30 жовтня;
- Орієнтовний час початку - 6:00 за київським часом;
- Про бій було оголошено 12 вересня;
- Обидва боксери представляють промоутерську компанію Боба Арума - TopRank. Американець, як спаринг-партнер допомагав українцю готуватися до бою проти Річарда Коммі;
- Українець - беззаперечний фаворит протистояння у букмекерів: перемога Ломаченка - 1,06, Ортіса - 8,00. Нічия - 26,0;
- Свій останній поєдинок Ломаченко провів 14 грудня 2021 року - український легковаговик переміг Річарда Коммі одностайним рішенням суддів;
- Ортіс свій останній бій (22 травня 2022 року) виграв одноголосним рішенням суддів у свого земляка Джамела Геррінга;
- 26-річний американець ніколи в кар'єрі не проводив 12-раундового бою;
- Василь Ломаченко - колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях (напівлегка, друга напівлегка, легка), з 2019 по 2020 роки володів трьома (WBO, WBA, WBC) поясами у легкій вазі.