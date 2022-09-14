Вайлдер: Промоутери купили Джошуа багато поясів

Ексчемпіон світу WBC поділився думками про Ентоні Джошуа

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) несправедливо отримав свої нагороди.

Про це заявив ексчемпіон WBC у надважкій вазі Деонтей Вайлдер.

"Промоутер зробили Ентоні Джошуа. Ми народжуємось для боксу, а не робимось. Навіть на Олімпійських іграх йому дали цю золоту медаль. Вони купили йому багато поясів. Вони підштовхували його і готували до певних моментів, а він був не готовий до цього".

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"Я хочу і можу битися з усіма. Я все ще хочу надерти йому зад. Я не збираюся грабувати уболівальників, не даючи організувати цей бій. Я точно хочу, щоб поєдинок відбувся. Я просто хочу знати, чи вони справжні", - сказав Вайлдер.

Нагадаємо, Руїс вимагає бій з Вайлдером.