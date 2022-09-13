Джошуа може стати претендентом на бій з Ф'юрі

Джерело - Sky Sports.
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) увійшов до рейтингу WBC.
Про це повіломдяє Sky Sports.
Це стало останнім кроком для проведення бою з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 KO).
Він потрапив на 6-е місце після двох поспіль поразок від Олександра Усика.
За правилами WBC, чемпіон може обрати собі суперника з ТОП-15 рейтингу у випадку, якщо немає обов’язкового претендента.
Перший номер рейтингу Деонтей Вайлдер проведе бій проти Роберта Хеленіуса в жовтні, а потім переможець матиме поєдинок за обов'язкового претиндента з 2 номером рейтингу Енді Руїсом.
Нагадаємо, Джошуа погодився на бій з Ф’юрі.