Джошуа може стати претендентом на бій з Ф'юрі

Колишнього чемпіона світу додали в рейтинг WBC

Джерело - Sky Sports.

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) увійшов до рейтингу WBC.

Про це повіломдяє Sky Sports.

Це стало останнім кроком для проведення бою з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 KO).

Він потрапив на 6-е місце після двох поспіль поразок від Олександра Усика.

За правилами WBC, чемпіон може обрати собі суперника з ТОП-15 рейтингу у випадку, якщо немає обов’язкового претендента.

Перший номер рейтингу Деонтей Вайлдер проведе бій проти Роберта Хеленіуса в жовтні, а потім переможець матиме поєдинок за обов'язкового претиндента з 2 номером рейтингу Енді Руїсом.

Нагадаємо, Джошуа погодився на бій з Ф’юрі.