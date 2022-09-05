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Руїс вимагає бій з Вайлдером

Сьогодні 15:11 183 0
Енді Руїс прокоментував потенційний бій з Деонтеєм Вайлдером
Руїс вимагає бій з Вайлдером
Фото - gettyimages
#Енді Руїс, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс (35-2, 22 KO) після перемоги над Луїсом Ортісом (33-3, 28 KO) закликав організувати бій з ексчемпіоном Деонтеєм Вайлдером (42-2-1, 41 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я думаю, що зробив у поєдинку з ним чудову роботу. Це було досить складно, але я маю навички, я контратакував Ортіса, доносив удари і відправляв його на настил. Це було благословення.

Я не хотів так довго чекати бою. Я хочу битися хоча б по три-чотири рази на рік. Я готовий, я голодний. Я знову хочу стати чемпіоном.

Ми з Деонтеєм Вайлдером виступаємо в одній організації. Ел Геймон, зроби цей бій. Давайте влаштуємо це", - сказав Руїс.

Раніше Руїс переміг Ортіса у поєдинку з трьома нокдаунами.

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