Руїс вимагає бій з Вайлдером

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс (35-2, 22 KO) після перемоги над Луїсом Ортісом (33-3, 28 KO) закликав організувати бій з ексчемпіоном Деонтеєм Вайлдером (42-2-1, 41 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я думаю, що зробив у поєдинку з ним чудову роботу. Це було досить складно, але я маю навички, я контратакував Ортіса, доносив удари і відправляв його на настил. Це було благословення.

Я не хотів так довго чекати бою. Я хочу битися хоча б по три-чотири рази на рік. Я готовий, я голодний. Я знову хочу стати чемпіоном.

Ми з Деонтеєм Вайлдером виступаємо в одній організації. Ел Геймон, зроби цей бій. Давайте влаштуємо це", - сказав Руїс.