Велика Британія бореться за включення боксу в програму Олімпіади-2028

Збірна запустила хештег #KeepBoxingOlympic

Джерело - DAZN.

Боксерська збірна Великої Британії запустила в соціальних мережах кампанію щодо включення боксу в програму Олімпійських ігор 2028 року.

Про це повідомляє DAZN.

Збірна запустила хештег #KeepBoxingOlympic та закликає небайдужих долучитися до акції.

Наразі аматорський бокс опинився під загрозою виключення з програми Олімпійських ігор 2028 року.

Рішення виключити бокс було прийнято через низку проблем з управлінням, але організатори ОІ не виключають, що в майбутньому бокс може повернутися до програми.

Нагадаємо, визначилась дата літніх Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелес.