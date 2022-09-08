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Велика Британія бореться за включення боксу в програму Олімпіади-2028

Сьогодні 11:38 189 0
Збірна запустила хештег #KeepBoxingOlympic
Велика Британія бореться за включення боксу в програму Олімпіади-2028
#Олімпіада-2028

Джерело - DAZN.

Боксерська збірна Великої Британії запустила в соціальних мережах кампанію щодо включення боксу в програму Олімпійських ігор 2028 року. 

Про це повідомляє DAZN.

Збірна запустила хештег #KeepBoxingOlympic та закликає небайдужих долучитися до акції.

Наразі аматорський бокс опинився під загрозою виключення з програми Олімпійських ігор 2028 року.

Рішення виключити бокс було прийнято через низку проблем з управлінням, але організатори ОІ не виключають, що в майбутньому бокс може повернутися до програми.

Нагадаємо, визначилась дата літніх Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелес.

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