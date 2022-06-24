МОК позбавив IBA права проводити кваліфікацію на Олімпіаду-2024

Рішення викликане проблемами IBA в управлінні та системі суддівства

Міжнародний олімпійський комітет відібрав у Міжнародної асоціації боксу право проводити відбір на Олімпіаду-2024 в Парижі.

Про це повідомляє olympics.com.

"В інтересах спортсменів та боксерської спільноти Виконавча рада МОК вирішила, що відбіркові змагання з боксу на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року не будуть проводитися під керівництвом Міжнародної асоціації боксу".

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"Рішення викликане проблемами IBA в управлінні, системі суддівства, а також у фінансовій залежності організації від Газпрому. МОК доопрацює альтернативні моделі для організації боксерських змагань, тісно співпрацюючи з оргкомітетом Парижа-2024 та представниками спортсменів".

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"Включення боксу до програми ОІ-2028 у Лос-Анджелесі буде обговорено пізніше", - йдеться у заяві МОК.

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