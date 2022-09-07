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Ф’юрі: Я - більша та покращена версія Усика

Сьогодні 12:31 307 0
Британець прокоментував свій майбутній бій з Усиком
Ф’юрі: Я - більша та покращена версія Усика
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - The Ring.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) буде фаваритом у бою з володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це Фюрі заявив порталу The Ring.

"Тайсон Ф’юрі робить те, що робить Усик. Але я більша, покращена його версія з нокаутуючою силою. Усик думає, що він хитрий маленький покидьок і він може боксувати та рухатися. Я займався боксом і рухався всю свою кар’єру, але зараз мені просто подобається нокаутувати покидьків".

  Актуально: Гвоздик оцінив шанси Усика у бою з Ф'юрі

"Я ніколи не бачив бійця, який був би швидше за мене, ні в бою, ні в спарингу. Якщо чоловік важить 90,7 кг і піднімається до 99,8 кг, він має більше м’язів і сповільнюється. Відомо, що Джошуа не тримає удару. Але у другому бою Усик навіть не вразив його жодного разу", - сказав Ф’юрі.

Раніше Ф’юрі викликав на бій Джошуа.

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