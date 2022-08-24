Ф'юрі вимагає божевільну суму за бій з Усиком

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) готовий битися з володарем титулів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) за 500 млн доларів.

Про це розповів сам боксер в Instagram.

"Найбільший у світі бій має пройти за найбільші у світі гроші. Якщо я поставлю все на бій проти невідомого іноземця, краще дати мені пів мільярда доларів.

Якщо ні, то утримуйте цього маленького лоха. Якби це був Джошуа, то я б бився безплатно, але ні", — сказав Ф’юрі.