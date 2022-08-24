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Ф'юрі вимагає божевільну суму за бій з Усиком

Сьогодні 12:39 1107 1
Ф'юрі назвав умови бою з Усиком
Ф'юрі вимагає божевільну суму за бій з Усиком
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) готовий битися з володарем титулів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) за 500 млн доларів.

Про це розповів сам боксер в Instagram.

"Найбільший у світі бій має пройти за найбільші у світі гроші. Якщо я поставлю все на бій проти невідомого іноземця, краще дати мені пів мільярда доларів.

Якщо ні, то утримуйте цього маленького лоха. Якби це був Джошуа, то я б бився безплатно, але ні", — сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, у WBC поставили Ф’юрі ультиматум щодо чемпіонського титулу.

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