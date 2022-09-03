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Усик: Цього року бій з Ф’юрі точно не відбудеться

Сьогодні 20:54 219 0
Усик: Цього року бій з Ф’юрі точно не відбудеться
#Олександр Усик

Джерело - bbc.com.

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) у 2022 році не проведе бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це заявив український боксер.

"Переговори тривають.

- Чи є шанси, що він відбудеться до кінця року, так, як цього, здається, хочуть промоутери пана Ф’юрі? Цього року він точно не відбудеться.

У мене все слава Богу, немає жодних травм, але є старі ушкодження, які дали про себе знати.

Їх зараз треба вилікувати, і відновлення після цього буде десь півтора-два місяці. Якщо цього не зробити, вони можуть дати про себе знати у найнезручніший момент.

Тож я зараз спілкуюся з лікарями, які допомагають мені, щоб максимально зробити чек-ап тіла, бо я протягом п'яти місяців був у жорсткому тренувальному графіку, і тіло виснажилось.

Я просто фізично зараз не зможу підготуватися (до бою до кінця року - прим.) ніяк. От взагалі ніяк. А навіщо мені виходити на поєдинок непідготовленим?

Для мене важливіше моє внутрішнє самопочуття і здоров'я, ніж великий поєдинок, тому що я не збираюсь відбоксувати і все.

Я збираюсь мандрувати з дітьми, виховувати їх, допомагати їм у тому, чим вони будуть займатися", - сказав Усик.

Раніше Усик назвав стадіон, на якому хоче завершити кар'єру.

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