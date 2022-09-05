Менеджер Усика висміяв Ф’юрі за бажання провести бій з Джошуа

Егіс Клімас прокоментував слова Тайсона Ф’юрі

Джерело - Чемпіон.

Егіс Клімас, менеджер чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО), відреагував на слова чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) про те, що він може провести бій з Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це розповів сам менеджер.

"Після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф’юрі, так, я вірю, що це буде хороший бій двох бійців, які програли, щоб дізнатися, хто кращий", - написав Клімас.

Раніше Усик сказав, що поєдинок із Ф’юрі у грудні неможливий. Українцю необхідно відновитись від травм та відпочити після бою-реваншу з Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що після перемоги у реванші над Джошуа Усик викликав на бій чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі. У свою чергу Циганський король вимагає 500 мільйонів доларів за об’єднавчий бій з Усиком.