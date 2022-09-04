Ф'юрі: Я не чекатиму Усика

Британець хоче провести бій цього року

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) планує оголосити свій наступний бій протягом тижня.

Про це повідомляє Майкл Бенсон.

Британець не бажає чекати наступного року, коли планує повернутися на ринг чемпіон WBA/WBO/IBF/IBO Олександр Усик.

“Олександр Усик заявив, що більше не хоче битися. Він хоче битися наступного року, а не цього. Значить я не нікого чекатиму, я збираюся оголосити бій наступного тижня”, - зазначив Ф'юрі.

‼️ Tyson Fury has declared that he will announce his next fight next week: "Oleksandr Usyk has stated that he doesn't wanna fight anymore. He wants to fight next year, not this year. So I'm not gonna wait around for anybody, I'm gonna be announcing a fight next week." — Michael Benson (@MichaelBensonn) September 3, 2022

Раніше Усик сказав, що поєдинок із Ф’юрі у грудні неможливий. Українцю необхідно відновитись від травм та відпочити після бою-реваншу з Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що після перемоги у реванші над Джошуа Усик викликав на бій чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі. У свою чергу Циганський король вимагає 500 мільйонів доларів за об’єднавчий бій з Усиком.