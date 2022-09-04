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Ф'юрі: Я не чекатиму Усика

Сьогодні 13:39 464 0
Британець хоче провести бій цього року
Ф'юрі: Я не чекатиму Усика
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) планує оголосити свій наступний бій протягом тижня.

Про це повідомляє Майкл Бенсон.

Британець не бажає чекати наступного року, коли планує повернутися на ринг чемпіон WBA/WBO/IBF/IBO Олександр Усик.

“Олександр Усик заявив, що більше не хоче битися. Він хоче битися наступного року, а не цього. Значить я не нікого чекатиму, я збираюся оголосити бій наступного тижня”, - зазначив Ф'юрі.

Раніше Усик сказав, що поєдинок із Ф’юрі у грудні неможливий. Українцю необхідно відновитись від травм та відпочити після бою-реваншу з Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що після перемоги у реванші над Джошуа Усик викликав на бій чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі. У свою чергу Циганський король вимагає 500 мільйонів доларів за об’єднавчий бій з Усиком.

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