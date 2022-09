Ф'юрі: Я не чекатиму Усика

Чемпіон світу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) планує оголосити свій наступний бій протягом тижня.

Про це повідомляє Майкл Бенсон.

Британець не бажає чекати наступного року, коли планує повернутися на ринг чемпіон WBA/WBO/IBF/IBO Олександр Усик.

‼️ Tyson Fury has declared that he will announce his next fight next week: "Oleksandr Usyk has stated that he doesn't wanna fight anymore. He wants to fight next year, not this year. So I'm not gonna wait around for anybody, I'm gonna be announcing a fight next week."