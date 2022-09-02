Усик зацікавлений у поєдинку з Канело

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) готовий побитися з абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО).

"Це буде фрик-бій. Я зроблю вагу 90,7, а Альварес матиме максимум 87. Цей поєдинок цікавий тільки тим, що на ньому можна заробити непогані гроші. У плані боксу - не знаю.

Думаю, фанатам буде цікавим за ним дивитися – трохи більше хлопець і трохи менше хлопець. Можна заробити великі гроші на цьому поєдинку", – сказав Усик.