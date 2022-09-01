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Альварес: Моя мета - завершити велику карʼєру Головкіна

Сьогодні 10:49 338 0
Канело розповів про майбутній бій проти Головкіна
Альварес: Моя мета - завершити велику карʼєру Головкіна
#Сауль Канело Альварес, #Геннадій Головкін

Джерело - Boxing Scene.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) готовий завершити кар'єру чемпіона у середній вазі Геннадія Головкіна (42-1-1, 37 КО).

Про це він розповів напередодні бою.

"Головкін чудовий боєць, один із найкращих середньоваговиків в історії боксу. Але це те, заради чого я тренуюся. Моя мета - завершити його карʼєру, його велику карʼєру. Я відчуваю голод. Я завжди тренуюся на 100%. Це не виняток. Я відчуваю мотивацію. Я просто не можу дочекатися, щоб вийти на ринг", - сказав Канело.

Нагадаємо, бій Канело Головкін відбудеться 17 вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі.

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