Альварес: Моя мета - завершити велику карʼєру Головкіна

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) готовий завершити кар'єру чемпіона у середній вазі Геннадія Головкіна (42-1-1, 37 КО).

Про це він розповів напередодні бою.

"Головкін чудовий боєць, один із найкращих середньоваговиків в історії боксу. Але це те, заради чого я тренуюся. Моя мета - завершити його карʼєру, його велику карʼєру. Я відчуваю голод. Я завжди тренуюся на 100%. Це не виняток. Я відчуваю мотивацію. Я просто не можу дочекатися, щоб вийти на ринг", - сказав Канело.