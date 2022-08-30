Катмен Усика назвав найважчий момент реваншу з Джошуа

Дев'ятий раунд був найважчим для Олександра Усика (20-0-0, 13 КО) у реванші проти Ентоні Джошуа (24-3-0, 22 КО) за титули WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

Про це розповів катмен українця Рос Абнер.

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"9-й раунд був важким для Усика та позитивним для Джошуа. Але Сашко вистояв у цьому штормі. Здавалося, що Джошуа вже перемагає, реально завдає серйозної шкоди, але Усик не панікував, а просто вистояв у цьому штормі. І коли він повернувся у кут, то вже був у порядку.

Він був у порядку, і ви побачили це в 10-му раунді. Рішення суддів? Сашко сказав, що роздільне рішення чи ні, але переміг той, хто і мав перемогти", – розповів Абнер.