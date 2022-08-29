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Стало відомо, як Усик і Ф'юрі розділять гонорар за бій

Сьогодні 19:38 3445 0
Кожен отримає рівно половину
Стало відомо, як Усик і Ф'юрі розділять гонорар за бій
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - isport.ua.

Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик у поєдинку з чемпіоном за версією WBC Тайсоном Ф'юрі порівну розділять гонорар за бій.

Про це розповів журналіст ESPN Марк Крігель із посиланням на промоутера Боба Арума та інші джерела.

"Цей бій дійсно відбудеться. Звідки я знаю? Що є причиною суперечок перед кожним великим поєдинком? Розподіл гонорару. 70 на 30 або 60 на 40? Це буде 50 на 50. Я розмовляв із Бобом Арумом, він підтвердив мені, що це питання вирішене. Інші мої джерела теж підтверджують це.

Отже, один із спірних моментів організації бою повністю усунений. Це свідчить про те, що поєдинок Усика та Ф'юрі відбудеться.

Дуже малоймовірно, що бій пройде в Саудівській Аравії у грудні. Імовірна дата зараз - лютий, період Супербоула, можливо тижнем пізніше, ймовірно, Близький Схід, але не обов'язково.

Не забувайте про Абу-Дабі, Катар або навіть Велику Британію. Але не слухайте розмови про Вемблі, буде зима, потрібно берегти бійців. Це буде крита арена на 80 тисяч людей у ​​Кардіффі, якщо бій відбудеться у Великій Британії", - сказав Крігель.

Нагадаємо, Усик очолив рейтинг Р4Р за версією The Ring.  

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