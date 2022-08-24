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Стало відомо, чому Джошуа викинув пояси Усика після бою

Сьогодні 15:20 3094 0
Ентоні Джошуа після поразки в реванші з Олександром Усиком викинув з рингу титули WBA і The Ring.
Стало відомо, чому Джошуа викинув пояси Усика після бою
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - isport.ua.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3-0, 22 КО)  розчарувався у боксерських організаціях та призначенні поясів.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

Актуально: Джошуа викинув пояси Усика за межі рингу після поразки від українця - ВІДЕО

"Ентоні довго утримував пояси, але санкціонуючі органи взяли з нього багато грошей, змусили його проводити багато обов'язкових захистів. Я думаю, що він втратив віру в систему. Я вважаю, що Джошуа більше нецікаво битися за пояси. Мені здається, що він хоче битися заради задоволення, щоб кинути собі виклик”.

"Джошуа хотів стати абсолютним чемпіоном, але значною мірою це було продиктовано розчаруванням. Він залишив ринг, оскільки знав, що зробить щось дурне. Але він переконав себе, що не можна цього робити. Тому Ентоні повернувся на ринг і оголосив промову, під час якої він трохи був сам не свій. Але це були чисті емоції. Це йшло від серця", - розповів Гірн.

Нагадаємо, Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-3-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у реванші та захистив свої титули.

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