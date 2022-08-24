Ф’юрі: Даю вам 7 днів, щоб зібрати гроші на бій з Усиком

Ф’юрі назвав умови, за яких проведе бій з Усиком

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) назвав умови, за який він погодиться провести бій з володарем титулів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам боксер в Instagram.

"Усім, хто хоче побитися, я даю сім днів, до 1 вересня, щоб зібрати гроші. Якщо ні, дуже дякую, це було чудово, але я на пенсії", – сказав Ф’юрі.

Раніше Ф’юрі оголосив, що готовий битися з Усиком за 500 млн доларів.

Нагадаємо, у WBC поставили Ф’юрі ультиматум щодо чемпіонського титулу.