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У WBC поставили Ф’юрі ультиматум щодо чемпіонського титулу

Сьогодні 17:57 1014 0
Маурісіо Сулейман прокоментував долю титулу Тайсона Ф’юрі
У WBC поставили Ф’юрі ультиматум щодо чемпіонського титулу
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - sport.ua.

У британського суперважковаговика Тайсона Ф'юрі залишилося кілька днів, щоб оголосити про своє рішення - або завершувати кар'єру і робити титул WBC вакантним, або виходити на бій з Олександром Усиком.

Про це розповів президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Ми дуже поважаємо Тайсона Ф'юрі. Він є чудовим представником WBC. Будь-яке його рішення ми приймемо з розумінням. Він може завершити кар'єру та зробити титул вакантним. І він може вийти з поясом WBC на бій проти Усика за всі титули.

Мені здається, Тайсон має необхідний голод, щоб повернутися в ринг. Тайсону потрібно ухвалити рішення до 26 серпня.

Якщо Ф'юрі вирішить проводити бій, то ми маємо час, щоб встигнути організувати поєдинок наприкінці 2022 або на початку 2023 року", - сказав Сулейман.

Нагадаємо, Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-3-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у матчі-реванші та захистив свої титули.

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