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Редкач - Усику: Вибач, що тебе хейтив

Сьогодні 12:09 263 0
Редкач - Усику: Вибач, що тебе хейтив
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Іван Редкач, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) відреагував на перемогу чемпіона WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) над ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

"Вітання, Юсик. Був чудовий бій. Вибач, що тебе хейтив. Більше не буду, визнаю свою провину. Розумничка", - зазначив Редкач.

Раніше Іван повідомляв, що поставив 70 тисяч доларів на перемогу Джошуа над Усиком.

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