Редкач - Усику: Вибач, що тебе хейтив

Джерело - Чемпіон.

Український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) відреагував на перемогу чемпіона WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) над ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

"Вітання, Юсик. Був чудовий бій. Вибач, що тебе хейтив. Більше не буду, визнаю свою провину. Розумничка", - зазначив Редкач.

Congratulations Юсик ! Был отличный бой ! Извини что тебя Хейтил больше не буду признаю свою вину ! 🫡 Умничка pic.twitter.com/l1XvkcplXh — Ivan Redkach (@ivan_redkach) August 21, 2022

Раніше Іван повідомляв, що поставив 70 тисяч доларів на перемогу Джошуа над Усиком.