Арум: Влаштувати бій Усик - Ф’юрі буде нескладно

Джерело - ESPN.

Організувати бій між чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) і володарем титулів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) буде не складно.

Про це заявив очільник Top Rank Боб Арум.

"Влаштувати бій буде нескладно. Я поговорив з Егісом Клімасом, щоб привітати його. Ми повинні зустрітися та обговорити це разом. Питання лише у тому, де провести бій. Гонорар у цьому поєдинку має бути розділений 50 на 50", - сказав Арум.

Нагадаємо Усик переміг Джошуа та захистив чемпіонські пояси. Після бою українець кинув виклик Тайсону Ф'юрі, який його прийняв.