Лапін та Сміт здобули перемоги: результати боїв андеркарду поєдинку Усик - Джошуа

Джерело - Чемпіон.
У суботу, 20 серпня, в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Super Dome у рамках вечора боксу, головною подією якого був реванш між володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком та колишнім чемпіоном Ентоні Джошуа, відбулося кілька поєдинків.
Пропонуємо до вашої уваги результати всіх боїв:
Філіп Грговіч (14-0, 12 KO) - Чжан Чжилей (24-0-1, 19 KO)
Відбірковий поєдинок за версією IBF у надважкій вазі.
Гргович переміг одноголосним рішенням суддів із рахунком 115-112, 115-112 та 114-113.
Каллум Сміт (28-1, 20 KO) - Матьє Бодерлік (21-1, 12 KO)
Відбірковий поєдинок за версією WBC у напівважкій вазі.
Сміт здобув перемогу нокаутом у четвертому раунді.
Баду Джек (26-3-3, 16 KO) - Річард Рівера (21-0, 16 KO)
10-раундовий бій у першій важкій вазі.
Джек переміг роздільним рішенням суддів із рахунком 96-94, 94-96, 96-94.
Бадер Самрін (5-0, 4 КО) - Фуад Тарверді (5-2, 4 КО)
6-раундовий рейтинговий бій у легкій вазі.
Зіяд Альмааюф (дебют) - Хосе Алаторре (дебют)
4-раундовий бій у суперлегкій вазі.
Альмааюф переміг технічним нокаутом у першому раунді.
Рамла Алі (6-0, 1 КО) - Крістал Гарсія Нова (10-2, 10 КО)
8-раундовий бій у 2-й найлегшій вазі.
Алі перемогла технічним нокаутом у першому раунді.
Ендрю Табіті (19-1, 15 KO) - Джеймс Вілсон (7-0-1, 6 КО)
8-раундовий рейтинговий бій у надважкій вазі.
Табіті здобув дострокову перемогу після відмови суперника виходити на шостий раунд.
Бен Віттакер (1-0, 1 KO) - Петар Носіч (6-0, 3 КО)
6-раундовий рейтинговий бій у надважкій вазі.
Віттакер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів з рахунком 60-54, 60-54, 59-55.
Даніель Лапін (5-0) - Йозеф Юрко (9-6-1, 6 КО)
8-раундовий рейтинговий бій у напівважкій вазі.
Лапін здобув перемогу одноголосним рішенням суддів із рахунком 80-72 (тричі).
Рашид Белхаса (дебют) - Трайчо Георгієв (0-3, 0 КО)
4-раундовий бій у напівсередній вазі.
Георгієв переміг роздільним рішенням суддів.