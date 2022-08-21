Лапін та Сміт здобули перемоги: результати боїв андеркарду поєдинку Усик - Джошуа

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 20 серпня, в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Super Dome у рамках вечора боксу, головною подією якого був реванш між володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком та колишнім чемпіоном Ентоні Джошуа, відбулося кілька поєдинків.

Пропонуємо до вашої уваги результати всіх боїв:

Філіп Грговіч (14-0, 12 KO) - Чжан Чжилей (24-0-1, 19 KO)

Відбірковий поєдинок за версією IBF у надважкій вазі.

Гргович переміг одноголосним рішенням суддів із рахунком 115-112, 115-112 та 114-113.

Каллум Сміт (28-1, 20 KO) - Матьє Бодерлік (21-1, 12 KO)

Відбірковий поєдинок за версією WBC у напівважкій вазі.

Сміт здобув перемогу нокаутом у четвертому раунді.

Баду Джек (26-3-3, 16 KO) - Річард Рівера (21-0, 16 KO)

10-раундовий бій у першій важкій вазі.

Джек переміг роздільним рішенням суддів із рахунком 96-94, 94-96, 96-94.

Бадер Самрін (5-0, 4 КО) - Фуад Тарверді (5-2, 4 КО)

6-раундовий рейтинговий бій у легкій вазі.

Зіяд Альмааюф (дебют) - Хосе Алаторре (дебют)

4-раундовий бій у суперлегкій вазі.

Альмааюф переміг технічним нокаутом у першому раунді.

Рамла Алі (6-0, 1 КО) - Крістал Гарсія Нова (10-2, 10 КО)

8-раундовий бій у 2-й найлегшій вазі.

Алі перемогла технічним нокаутом у першому раунді.

Ендрю Табіті (19-1, 15 KO) - Джеймс Вілсон (7-0-1, 6 КО)

8-раундовий рейтинговий бій у надважкій вазі.

Табіті здобув дострокову перемогу після відмови суперника виходити на шостий раунд.

Бен Віттакер (1-0, 1 KO) - Петар Носіч (6-0, 3 КО)

6-раундовий рейтинговий бій у надважкій вазі.

Віттакер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів з рахунком 60-54, 60-54, 59-55.

Даніель Лапін (5-0) - Йозеф Юрко (9-6-1, 6 КО)

8-раундовий рейтинговий бій у напівважкій вазі.

Лапін здобув перемогу одноголосним рішенням суддів із рахунком 80-72 (тричі).

Рашид Белхаса (дебют) - Трайчо Георгієв (0-3, 0 КО)

4-раундовий бій у напівсередній вазі.

Георгієв переміг роздільним рішенням суддів.