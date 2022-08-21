В андеркарті бою Усик - Джошуа стався брутальний нокаут - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Каллум Сміт (29-1, 20 КО) здобув перемогу над французом Матьє Бодерліком (21-2, 12 КО).

Британець зробив це брутальним нокаутом у 4-му раунді.

Повну версію бою дивіться тут.

Сміт став обов’язковим претендентом на пояс WBC у напівважкій вазі, яким володіє Артур Бетербієв.

Поєдинок відбувався у андеркарті бою-реваншу за звання чемпіону світу в суперважкій вазі IBF, WBA, WBO та IBO між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

Усик - Джошуа II

Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені King Abdullah Sports City. Початок о 01:00 за київським часом;

Контракт на бій було підписано 19 червня;

Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;

Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;

Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;

Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;

Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок.

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