Віталій Кличко: Дякую Олександру Усику за перемогу

Джерело - Чемпіон.

Українці продовжують доводити, що можуть перемагати - і в спорті, і на полі бою.

Про це написав Facebook ексчемпіон світу з боксу, а нині мер Києва Віталій Кличко.

"Друзі! Слава Україні! Слава її героям! Людям, які прославляють Україну. Ми продовжуємо доводити, що можемо перемагати - і в спорті, і на полі бою. І перемагаємо! Дякую Олександру Усику за перемогу в такому складному поєдинку! Дякую Ентоні Джошуа за гідність справжнього спортсмена. Україна - сильна держава. Ми переможемо і російських варварів! Слава вільній і гідній Україні", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг Ентоні Джошуа в бою-реванші та захистив чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO.