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Усик: Мій бог - Ісус Христос! Присвячую перемогу Україні та ЗСУ!

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Усик: Мій бог - Ісус Христос! Присвячую перемогу Україні та ЗСУ!
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) в надважкій вазі, українець Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-1-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у матчі-реванші та захистив свої титули.

Відразу після матчу на ринзі Олександр Усик дав інтерв'ю, в якому зробив ряд сильних заяв.

"Я хочу подякувати всім, хто за мене молився. Я хочу подякувати богові за ту допомогу, яку він мені сьогодні дав, тому що він дав мені дуже багато сьогодні. Мій Бог - Ісус Христос. Я присвячую цей поєдинок державі своїй Україні, Збройним силам України, мой сім'ї, моїй команді, усім, хто захищає мою країну.

Це вже історія. Цей бій будуть дивитися багато поколінь. Особливо той раунд, у якому мене намагалися сильно бити, але я переломив це у свою сторону", - сказав Усик.

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Нагадаємо, наш сайт провів для вас онлайн бою з Джидди.

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