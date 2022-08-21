Усик: Мій бог - Ісус Христос! Присвячую перемогу Україні та ЗСУ!

Чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) в надважкій вазі, українець Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-1-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у матчі-реванші та захистив свої титули.

Відразу після матчу на ринзі Олександр Усик дав інтерв'ю, в якому зробив ряд сильних заяв.

"Я хочу подякувати всім, хто за мене молився. Я хочу подякувати богові за ту допомогу, яку він мені сьогодні дав, тому що він дав мені дуже багато сьогодні. Мій Бог - Ісус Христос. Я присвячую цей поєдинок державі своїй Україні, Збройним силам України, мой сім'ї, моїй команді, усім, хто захищає мою країну.

Це вже історія. Цей бій будуть дивитися багато поколінь. Особливо той раунд, у якому мене намагалися сильно бити, але я переломив це у свою сторону", - сказав Усик.