Ломаченко: Мені потрібен бій за абсолютне чемпіонство

Джерело - Boxing Scene.
Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) має намір побитися за титул абсолютного чемпіона світу.
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Про це він розповів після приїзду в США для підготовки до наступного бою.
"Я був готовий до цього моменту, і мені потрібен цей шанс. Мені потрібен цей бій. Бій за абсолютне чемпіонство", - сказав Ломаченко.
Раніше повідомлялося, що Ломаченко може провести бій 22 жовтня.
Нагадаємо, що насьогодні абсолютним чемпіоном у легкій вазі є Девін Хейні (28-0, 15 КО).