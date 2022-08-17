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Ломаченко: Мені потрібен бій за абсолютне чемпіонство

Сьогодні 12:47 292 0
Українець хоче отримати бій за титул абсолютного чемпіона світу
Ломаченко: Мені потрібен бій за абсолютне чемпіонство
#Василь Ломаченко

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) має намір побитися за титул абсолютного чемпіона світу.

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Про це він розповів після приїзду в США для підготовки до наступного бою.

"Я був готовий до цього моменту, і мені потрібен цей шанс. Мені потрібен цей бій. Бій за абсолютне чемпіонство", - сказав Ломаченко.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко може провести бій 22 жовтня.

Нагадаємо, що насьогодні абсолютним чемпіоном у легкій вазі є Девін Хейні (28-0, 15 КО).

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