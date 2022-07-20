Ломаченко чекає на росіян і ненавидить ЗСУ - блогер

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко підтримує вторгнення російської армії та чекає на поразку ЗСУ.

Про це заявив український блогер Володимир Петров у Facebook.

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"З того, що знаю:

1. Ломаченко чекає на росіян, топить за них, радіє їхнім дрібним локальним перемогам, ненавидить ЗСУ.

2. Усик при свідомості. Вважає росіян окупантами, Ломаченка – зрадником, топить за Україну акуратно, щоби не отруїли насмерть перед боєм.

Але Лома тупо Бардаш від спорту. Знайти б, де він вуха сховав", – написав Петров.