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Визначилась дата наступного бою Ломаченка

Сьогодні 13:10 669 0
Бій відбудеться у жовтні
Визначилась дата наступного бою Ломаченка
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко

Джерело - luckypunchnet.

Український ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко готовий повернутися в ринг.

Про це розповів президент компанії Top Rank Boxing Карл Моретті.

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Наступний бій Ломаченка (16-2, 11КО) повинен відбутися 22 жовтня 2022 року.

За словами промоутера, як тільки Top Rank отримає підтвердження, що боксеру дозволили виїзд з України, компанія почне пошук суперника для Ломаченка та перемовини щодо місця проведення бою.

Раніше стало відомо, що Ломаченко висловив бажання повернутися у ринг восени.

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