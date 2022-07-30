Визначилась дата наступного бою Ломаченка

Бій відбудеться у жовтні

Джерело - luckypunchnet.

Український ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко готовий повернутися в ринг.

Про це розповів президент компанії Top Rank Boxing Карл Моретті.

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Наступний бій Ломаченка (16-2, 11КО) повинен відбутися 22 жовтня 2022 року.

За словами промоутера, як тільки Top Rank отримає підтвердження, що боксеру дозволили виїзд з України, компанія почне пошук суперника для Ломаченка та перемовини щодо місця проведення бою.

Раніше стало відомо, що Ломаченко висловив бажання повернутися у ринг восени.