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Ломаченко: Щодня молюся за Україну, зупиніть війну

Сьогодні 10:21 463 0
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Ломаченко: Щодня молюся за Україну, зупиніть війну
#Василь Ломаченко

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) молиться за Україну та її народ.

Про це він розповів по приїзду в США на підготовку до бою.

  Читайте: Ломаченко чекає на росіян і ненавидить ЗСУ - блогер

"Щодня я молюся за Україну, за народ. Зупиніть війну. Коли я повернувся до України, думаю, це був другий день війни, свідомість змінилася, тому що ви бачите інше життя. Ніхто не міг зрозуміти, що сталося в той день. Це дуже погано. Погано для всього світу", - сказав Ломаченко.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко може провести бій 22 жовтня.

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