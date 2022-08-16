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Усик: Я хочу допомогти своєму народу та своїй країні

Сьогодні 11:20 212 0
Український боксер розповів про свій благодійний фонд
Усик: Я хочу допомогти своєму народу та своїй країні
#Усик - Джошуа II

Джерело - Sky Sports.

Благодійний фонд чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика допомагає людям, які постраждали від війни.

Про це він розповів напередодні бою-реваншу з Ентоні Джошуа.

"Це важливо, тому що йде війна і ми повинні допомагати людям. Якщо їм потрібна їжа, ми забезпечуємо їх нею. Якщо їм ще щось потрібно, ми маємо їм допомогти. Це те, що відбувається в наших серцях, і наше завдання – зберігати позитив і підтримувати позитив інших людей".

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"У мене є група людей, які наполегливо працюють, щоб знайти нужденні сім’ї. Можливо, їм потрібен якийсь будинок, щоб жити, трохи їжі, щоб прогодувати свої сім'ї, можливо, трохи грошей, щоб витратити на свої родини Вони шукають цих людей, аналізують їхні потреби і допомагають їх задовольнити".

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"Це те, що вони роблять щодня, і це те, що будемо робити в майбутньому, тому що це насправді місія фонду. Я хочу допомогти своєму народу та своїй країні, і суботній вечір стане для них маленькою, а, можливо, великою вечіркою. Я зроблю все можливе, щоб виступити якнайкраще", - сказав Усик.

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